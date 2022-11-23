Canlı yayında mide bulandıran itiraf: ''Dışarıda başka kadın bulamayınca...''

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var isimli programın bugünkü bölümünde yine mide bulandıran bir olay yaşandı. Canlı yayına bağlanan ve 30 yıldır ihanete uğradığını iddia eden bir kadının açıklamaları olay oldu.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var isimli programın bugünkü bölümünde şaşkına çeviren olay yaşandı. Canlı yayına bağlanan bir kadın, 30 yıldır ihanete uğradığını söyleyerek, yaşadıklarını anlattı.

Eşinin yolda gördüğü her kadına aşık olduğunu söyleyen 50 yaşındaki kadın, yaşadıklarını şu sözlerle aldattı: "30 senedir evliyim. Dışarıda beni gören herkes çok güzel olduğumu söylüyor. Eşim yıllardır beni aldatıyor. 4 çocuğumuz var. Sadece bakışlarla aldatıyor, yatmıyor. Eşim başka kadınlara bakınca 'onlar çok güzel, sen değilsin' diyor. Ben güzel bir kadınım, kendime güveniyorum. Beni hep başka kadınlarla kıyaslıyor.

"DIŞARIDA BAŞKA KADIN BULAMAYINCA SANA GELDİM"

"Eşimi evde tutmak için her şeyi yaptım. Eşim bana 'dışarıda başka kadın bulamayınca sana geldim' dedi. Bir ara boşanmış bir kadınla birlikte oldu. Kızım, eşimin o kadınla mesajlarını yakaladı. Ben iş arkadaşıdır o, sen kafanı karıştırma dedim. Benim okuma yazmam yok. Eşim, kızımın mesajları okuduğunu öğrenince hem onu, hem de beni dövdü.

Kızıma 'sen niye annenin aklını karıştırıyorsun, bu kadınlar benim elimin kiri. Ben dönüp dolaşıp yine buraya geliyorum' dedi. Eşimi takip ederek onları yakalamak istiyorum. Kaç senedir benim burnumda getirdiler. Beni hep sevgilisiyle kıyaslıyor."

Kadının anlattıkları karşısında ne diyeceğini bilemeyen sunucu Nur Viral'ın ise ağzı açık kaldı. Seyircinin eşinin yasak aşkına ulaşmaya çalışmasına karşılık veren sunucu Nur Viral, "O kadını bulup ne yapacaksın? Dövecek misin? Burada tek suçlu kadın mı? Hem kadına hem de eşine hesap sorman lazım. Bir cinnet anı gelse ne olacak? Çocuklarını düşünmen lazım. Evlatlarınıza yazık değil mi? Dünyada hiçbir şey çocuklarından daha kıymetli değil" dedi.