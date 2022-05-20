Cem Yılmaz duyurdu: Erşan Kuneri 2. sezon geliyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçen hafta Netflix'te yayına giren Erşan Kuneri dizisinin 2. sezonu için çekimlere başlanacağını duyurdu.

Cem Yılmaz’ın senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı, aynı zamanda başrol olduğu Netflix dizisi 'Erşan Kuneri', 8 bölümlük ilk sezonuyla 13 Mayıs'ta izleyicilerle buluştu. Diziyi beğenenler kadar, eleştirenler de oldu.

Son olarak Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, dizinin 2. sezon çekimlerinin haftaya başlayacağını duyurdu.

Ünlü komedyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Müjde ! ERŞAN KUNERİ 2.Sezon haftaya hemen çekiyoruz. Salı günü yayındayız."





Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın sevilen filmi GORA ile birlikte giren 'Erşan Kuneri' karakteri, filmde çok ufak bir rolü olmasına rağmen çok sevilmiş ve zamanla bir efsaneye dönüşmüştü. Bundan bir süre öncesinde ise ünlü komedyenin hayranları nihayet hayallerine kavuşmuş; Yılmaz, Erşan Kuneri odaklı bir dizinin geleceğini müjdelemişti.

13 Mayıs akşamı ise Erşan Kuneri, yıllar süren bekleyişin ardından sonunda kendi yapımına kavuştu. Erşan Kuneri’nin 8 bölümlük ilk sezonu, popüler internet yayın platformu Netflix’te yayımlandı.

"ERŞAN KUNERİ Mİ GİBİ Mİ?" TARTIŞMASI

Erşan Kuneri dizisinin oyunlarından Zafer Algöz, dizide Gibi esintilerinin olduğunu söyleyen bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıtla gündem olmuştu.

“İçinde bir tık ‘Gibi’ esintisi hissettim gibi” ifadelerinin yer aldığı yoruma yanıt veren Algöz, "Gibi’nin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek” dedi.

Algöz’ün bu sataşmasına Gibi cephesinden ilk yanıt, sevilen yapımda ‘İlkkan’ karakterine hayat veren oyuncu Kıvanç Kılınç’tan geldi. İsim vermeden Algöz’ün sözlerini eleştiren Kılınç, “Yetişkinliğin ve tekâmülün, biyolojik değil zihinsel ve kültürel süreçlerin sonucu olduğu zahmetsizce gözlemlenebiliyor” diye konuştu.

Kılınç'ın Algöz'e yanıt vermesinin ardından komedyen Şahan Gökbakar da topa girdi. Gökbakar, "Yaaa saçınız sakalınız ağardı, bıkmadınız aynı kısır polemiklerden…" sözlerini dile getirdi.