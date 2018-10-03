Cem Yılmaz ile Defne Samyeli evleniyor mu ?

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’nin altı aylık beraberliklerini nikah masasına taşıyacağı iddia edildi. Çiftin, Cem Yılmaz’ın ‘Karakomik Filmler’ projesinin çekimlerinin bitmesinin ardından önümüzdeki ay Çeşme’de Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu Çeşme The Stay otelde evlenecekleri konuşuluyor.

Milliyet gazetesinden Umut Ünver'in haberine göre Samyeli’nin kızları için böyle bir karar aldığı, Yılmaz’ın da sevgilisinin bu isteğine olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Sunucu, geçtiğimiz günlerde Madame Figaro dergisine verdiği röportajda “Cem’in zaten seyircisi ve hayranıydım. Nasıl olmayayım?” diyerek, övgüler yağdırmıştı.

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