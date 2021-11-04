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Cem Yılmaz isyan etti: ''Yıldım''

Cem Yılmaz isyan etti: ''Yıldım''

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, cezaevinde bulunan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili yaptığı yorumlara yönelik tepkilere "lincin içine sokulmaktan yıldım" diyerek yanıt verdi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, konuk olduğu Rüstem Batum'un YouTube programında, cezaevinde bulunan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çekmişti. Gelen tepkilerin ardından Twitter'dan isyan eden Cem Yılmaz, "Bana aklına geliyor bir anda PKK'lı diyor, öbürü 'aşı lobisi' der. Yahu nereden bu kadar rahat sallamak. Lincin içine sokulmaktan yıldım, çok sıkıldım bu oyundan. Yine canı isteyen mekanizma beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor" dedi.

Cem Yılmaz, Rüstem Batum’un YouTube’da yayınlanan programına konuk olarak katıldı.üstem Batum, Cem Yılmaz'a cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın durumu hakkında ne düşündüğünü sordu. Yılmaz ise "Olan biteni evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Gizemli bir suçları varmış gibi gösterilmesini biz anlayamıyoruz. Çok trajik" ifadelerini kullandı.

"SİYASETLE UĞRAŞSAM TAMAM DİYECEĞİM"

Cem Yılmaz, bu sözlerine gelen tepkilerin ardından Twitter'dan açıklama yaptı.

"Az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim" diyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

 "Yine canı isteyen mekanizma beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor. Ne nezaketle söylerseniz söyleyin dediğinizin hiç bir anlamı olmayan lincin içine sokulmaktan artık yıldım. Yahu az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim. Çok sıkıldım bu oyundan"

"KİME HAKKIMIZI SORACAĞIZ MEÇHUL"

"Bana aklına geliyor bir anda PKK'lı diyor mesela. Öbürü 'aşı lobisi' der. Yahu nereden bu kadar rahat sallamak. Bir insanın bir eylemi olur bir bilinirliği vardır. PKK'lı ne yahu insan biraz çekinir, bir dakika düşünür ya. Ben miyim PKK'lı valla hayret arkadaş. Kime hakkımızı soracağız meçhul."

"MEHMETÇİK VAKFI YARARINA DÜZENLEDİĞİM GECEYİ DUYURDUĞUMDA..."

"Mehmetçik Vakfı yararına düzenlediğim geceyi duyurduğumda altına 'Askerimizin senin parana mı ihtiyacı var ulan' diye yazdırılıyor. Vakfın başkanı 'Siz üzülmeyin' demişti. Nesine üzülmeyeyim arkadaş. Hak nerede hak, oyun gibi oynuyorlar insanlarla!"

 

Etiketler cem yılmaz linç yıldım osman kavala rüstem batum selahattin demirtaş
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