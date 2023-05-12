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Cem Yılmaz kime oy vereceğini açıkladı

Cem Yılmaz kime oy vereceğini açıkladı
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kime oy vereceğini açıkladı.

Uzun maratonun ardından seçimlerde son düzlüğe girildi. Kritik saatlere girilirken tüm Türkiye 14 Mayıs seçimlerine odaklandı. Ünlülerden de seçimlerle ilgili paylaşımlar gelmeye başladı.

CEM YILMAZ OYUNU AÇIKLADI
Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından oyunu kime atacağını açıkladı. Hayranları için bir paylaşım yapan Yılmaz, "Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım” diyorsanız,Ben Kemal başkan diyorum! Başarılar dilerim Kemal Başkan
@kilicdarogluk.. Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın,ihmal etmeyin." ifadelerini kullandı.

İşte Cem Yılmaz'ın paylaşımı;

 

Etiketler cem yılmaz oy kemal kılıçdaroğlu
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