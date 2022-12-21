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Cem Yılmaz'a ''vergi'' teşekkürü

Cem Yılmaz'a ''vergi'' teşekkürü
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İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, vergisini düzenli ödeyen Cem Yılmaz'ı ofisinde ziyaret ederek 'Teşekkür Belgesi' takdim etti.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, Cem Yılmaz'a "Teşekkür Belgesi" takdim etti.

O anı takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, "İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç bana 'Teşekkür Belgesi' takdim etti. Nazik ziyareti beni mutlu etti. Gururlandım. Ülkesini seven, vazifesini en doğru şekilde yapandır" ifadelerini not düştü.

Etiketler vergi teşekkür cem yılmaz
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