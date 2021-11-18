Cem Yılmaz'ın yeni NFT'leri satışta
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda yeni NFT'lerini satışa sundu.
Cem Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir çeyrek... linko bioda" diyerek, yeni NFT'lerini satışa sundu.
Cem Yılmaz, her bir NFT için 0,25 Ethereum, yaklaşık 10 bin Türk lirası, fiyat belirledi.
Bir çeyrek…🌹 linko biooda pic.twitter.com/WviK8cKzAG— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) November 18, 2021
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