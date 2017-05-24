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  2. Magazin
  3. 24 Mayıs 2017 11:32

Çiftin pijama pozu olay oldu

Oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, geride bıraktığımız günlerde düzenlenen bir pijama partisinde boy gösterdi.

Çiftin pijama pozu olay oldu
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Aralarındaki yaş farkı nedeniyle magazin dünyasında sürekli olarak gündeme gelen, örnek evlilikleriyle haklarında çıkan tüm dedikoduları yalanlayan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, geride bıraktığımız akşam bir derginin düzenlediği pijama partisine katıldı. Gece boyunca oldukça fazla eğlenen ve objektiflere de keyifli pozlar veren ikiliden Pınar Altuğ, etkinlik sonrasında yayınlanan fotoğraflardan birini hesabından paylaştı. Yoruma açık bir şekilde paylaştığı fotoğrafı çok sayıda beğeni alırken, Yağmur Atacan’ın verdiği esprili poz eleştirildi. Bu tarz eleştiri dozunu kaçıran yorumlara yanıt vermesiyle tanınan Pınar Altuğ, bu eleştirileri görmezlikten geldi.

 

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