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Cinsiyet değiştirmişti: Neslihan Doğrusöz sevgilisiyle pozlarını paylaştı

Cinsiyet değiştirmişti: Neslihan Doğrusöz sevgilisiyle pozlarını paylaştı

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirerek Doruk Doğrusöz adını almıştı. Doğrusöz, sevgilisiyle pozlarını paylaştı.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirdikten sonra yeni adı ve görüntüsüyle gündeme geliyordu. Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan moda yarışmasında tanınan Neslihan Doğrusöz ameliyat olduktan sonra adını da Doruk olarak değiştirmişti.

Sevda Demirel ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen Doruk Doğrusöz yeni aşka yelken açtı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY
Gizem Sertyalçın adındaki sevgilisiyle en özel anlarını paylaşan eski yarışmacıya beğeni yağdı. Gizem Sertyalçın'ın ise profilinde sevgilisinin soyadını da kullanması "Evlendiniz mi?" sorularına sebep oldu.

Neslihan Doğrusöz'ün takipçileri "Çok yakışıyorsunuz" yorumlarında bulundu.

Etiketler Neslihan Doğrusöz sevgili
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