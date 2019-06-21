''Çıplak fotoğraf'' kavgası !

ABD'li oyuncu Bella Thorne (21) kendisini çıplak fotoğraflarını yayınlamakla tehdit eden hackerlara boyun eğmemiş, fotoğraflarını kendisi paylaşmıştı.

Bella Thorne, "Hayatımı kontrol edemezsiniz" dediği hackerların cezalandırılması için polise başvurmuştu.



"UTANÇ VERİCİ"



Oscar ödüllü komedyen Whoopi Goldberg (63), "Ünlüyseniz çıplak fotoğraf çekemezsiniz. Ortaya çıkınca da şaşıramazsınız" diyerek, genç oyuncuyu eleştirdi.

Thorne, gördüğü bu tepkiye, gözyaşları içinde "Kendinizden utanmalısınız. Genç kızlar hakkındaki bu korkunç fikirlerinizi değiştirmelisiniz" sözleriyle sitem etti.