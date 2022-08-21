Civan Canova'nın vefatı sanat camiasını sarstı

Usta oyuncu Civan Canova'nın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü isimler Canova'nın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

'Çiçek Taksi', 'Paramparça', 'Karadayı' ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' gibi sevilen projelerden tanıdığımız oyuncu Civan Canova'dan acı haber geldi.

ÜNLÜ İSİMLER ACI HABERLE YIKILDI

Son olarak Show TV'nin fenomen dizisi 'Üç Kuruş'ta 'Oktay' karakterini canlandıran Canova'nın hayatını kaybetti. Ölümüyle herkesi yasa boğan usta oyuncu için ünlü isimlerden art arda paylaşım geldi. İşte o paylaşımlar;

URAZ KAYGILAROĞLU

"Ah be babacım… İyileşicen sanmıştım. seni ziyaret için grup kurmuş, aramızda ikiye bölünüp tartışmıştık. bir taraf gidelim 2-3 dk da olsa görelim diyordu diğer ekip ise covid korkusu, mikrop taşırız korkusu ile bekleyelim diyordu. ben ikinci gruptaydım… Çok üzgünüm çok. pamuk gibi bir adamdın. pamuk gibi yumuşacık uyu"

BEREN SAAT

"Canim Civan hayatına tatlı bir bahar kurmuştun, bambaşka bir sanat formunda tatlı heyecanların… Keşke seni biraz daha yasama fırsatımız olsaydı… keşke kitaplarını imzalatsaydım ama sen hep bizimle ayni yaştaydın o yüzden bugünü hiç düşünmemişim. Bilge dostluğun, bitmeyen kahkahalarımız, Atiye'de paylaştığımız naif babalığın, hayatımıza kattığın değer ve renkler için teşekkür ederim. Seni tanımak ne kadar önemliymiş, seni çok seviyorum, güle güle git yıldızlara"

SUMRU YAVRUCUK

"Civan'ım dostluğumuz, filmlerimiz, dizilerimiz, oyunlarımız, ruhlarımız birbirine karışarak ne çok güldük… Ağladık… Her geçen gün seni keşfederek yaşamak çok güzeldi. Hep benimlesin"

REHA ÖZCAN

"Bazı çocuklar, çok güzel oluyor. O da öyle çocuklardandı. Hüznüne bulaşmayan gülümsemesi , umurunda olmayan egolara inat, çocuk iştahıyla seviyordu. En son, çocukluğumdan beri idolümsün diye yazmıştım. Atiye'deki müthiş performansının ardından, o da 'Sen de benim canımın içisin' demişti… Canım acıyor şimdi, tüm sanatseverlerin başı sağ olsun."