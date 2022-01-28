Çocuklar Duymasın yeniden mi başlıyor? Pınar Altuğ'dan açıklama

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızları Su ile geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde sorulara yanıt verdi.

Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ve kızları Su basın mensuplarına poz vermeyi ihmal etmedi.

Pınar Altuğ, muhabirlerin "Doğum günü yemeği mi yediniz?" sorusuna "Doğum günü yarın, ailece yemek yedik. Günlerdir evdeyiz malum her yer kar birazcık bakınalım, dolaşalım istedik" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu, kızının büyüdüğünün sorulması üzerine "Çok güzel. Göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Daha dün gibi kucağıma aldığım gün yani. Su gibi aktı geçti. Çok çabuk büyüyor" dedi.

ÇOCUKLAR DUYMASIN PAYLAŞIMI SORULDU

'Çocuklar Duymasın' dizisinin 20'nci yılı için paylaşım yaptığı hatırlatılan Pınar Altuğ, "Hüzünlendiniz mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hayır hüzünlenmedim, tam tersine çok gurur duyduğum, çok mutlu olduğum, içerisinde olmaktan çok keyif aldığım bir proje. Yirminci senesinde kutlamak yakışırdı. Bu tür görevler benim; kutlamaları, tarihleri akılda tutan benim. Birol (Güven) diziyle alakalı bir şey soracaksa beni arayıp soruyor arşive açıp bakmaktansa"

DİZİ YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Dizinin yeniden yayınlanıp yayınlanmayacağı sorulan güzel oyuncu, "Şu an için böyle bir şey yok ama neden olmasın? 'Olmaz' demiyorum ama, her şey oluyor. Biz şu anda bir korku filmi izliyor gibiyiz, kim derdi ki şu maskeleri suratımıza takıp iki senedir sokaklarda gezeceğiz?" şeklinde konuştu.