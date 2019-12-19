Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstengil baba oluyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinin başrol oyuncularından Erkan Koçak Köstengil, geçtiğimiz sene meslektaşı Cansu Tosun ile Antalya Olimpos'ta evlendi. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan ünlü çiftten bebek müjdesi de geldi.

MUTLU HABERİ SADECE AİLELERİYLE PAYLAŞTILAR

Milliyet'in haberine göre: geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte giydiği salaş elbisesiyle akıllara hamilelik iddialarını getiren güzel oyuncu Cansu Tosun'un 3 buçuk aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebek haberini şimdilik sadece yakın çevresiyle paylaşan çiftin, heyecanlı ve mutlu olduğu öğrenildi.

FESTİVAL GİBİ DÜĞÜNLE EVLENMİŞLERDİ

Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu Sadettin karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz sene Antalya'da festival tadında bir düğünle Cansu Tosun ile evlendi. Çiftin düğününe Bülent Şakrak - Ceyda Düvenci çifti olmak üzere Şebnem Bozoklu, Gökçe Bahadır, Leyla Lydia Tuğutlu gibi ünlü isimler katılmıştı.