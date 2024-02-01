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Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan İlyas Salman'dan reddi hakim talebi

Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan İlyas Salman'dan reddi hakim talebi
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Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan sanatçı İlyas Salman'ın avukatı reddi hakim talebinde bulundu.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İlyas Salman katılmazken, avukatı Uğur Poyraz geldi. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da duruşmada hazır bulundu. Salman'ın avukatı Poyraz, hakimin reddini talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Erem Gençer ise eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme, reddi hakim talebinin incelenmesi için dosyanın nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

DHA

Etiketler ilyas salman cumhurbaşkanına hakaret reddi hakim
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