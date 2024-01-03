Cüneyt Özdemir, Aleyna Tilki'nin açıklamalarına öyle bir yorum yaptı ki...

Cüneyt Özdemir'e konuk olan Aleyna Tilki balşına gelenleri sıralayınca Cüneyt Özdemir'den ilginç bir yorum geldi.

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından bir süre önce "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz" açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.



İşlerinin engellendiğini söyleyen genç şarkıcı Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş'a konuk oldu. Yılbaşı özel programında konuşan Aleyna Tilki bu yıl 5 konser verdiğini söyledi.

Özdemir "Sektörel bir sıkıntı yaşıyorsun en az 100 konser vermen lazım" deyince Tilki şunları söyledi:

"BENİ BİR ÇÖP GİBİ ORTAYA ATTILAR"

"Sektörel bir baskı var, benim küfrümü üstüne alınanlar bile piyon. Birileri benim sahne yapmamı istemiyor. Sektörü domine eden insanlar, başka sanatçıları da kayırmak için ben açıkcası..."



Aleyna Tilki sözlerinin devamında "Çok canımı sıkarlarsa başıma nelerin geldiğini de anlatacağım, kaç kere ölümden döndüm, sahnede hiç kimse canımı umursamadı, beni bir çöp gibi ortaya attılar" dedi.

CÜNEYT ÖZDEMİR KENDİNİ TUTAMADI

Cüneyt Özdemir'in soruları üzerine genç popçu konuşmasından sonra ölüm tehdidi aldığını ifade ederek "Ben konuştuğum için bana korku vermeye çalışıyorlar, ben korkmuyorum, konserimde bomba da patladı prodüktörümü kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler, gözümün önünde bir tane adamın bacağı da koptu, sahneye bıçakla biri de atladı... Canımı ortaya atıp çıkardılar saatlerce uykusuz çalıştım" dedi.

O anlar ünlü gazeteci kendini tutamayarak güldü ve "Savaş muhabirliği yaptık bu kadar tehlike atlatmadık ya" diyerek şoke oldu.