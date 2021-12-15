Defne Samyeli ehliyetini böyle kurtardı

Geçtiğimiz akşam polis denetlemesi sırasında alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetine el konulan Defne Samyeli, hastane raporuyla ehliyetini geri aldı.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; Şişli'de yapılan denetimde Defne Samyeli'nin 0.51 promil alkollü olduğu tespit edilip ehliyetine 6 aylığına el konuldu.

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Polisin alkolmetresinin hatalı olduğunu iddia eden sunucu, hastaneye giderek kanındaki alkol oranının ölçülmesini istedi.

Sabaha karşı 02.38'de trafik uygulamasında 0.51 promil alkollü çıkan Samyeli, 04.06'da hastanede tahlil yaptırdı. Bu kez kanındaki alkol oranı 0.27 çıktı.

Hastane, verdiği raporda trafik denetiminden 85 dakika sonra tahlil yapıldığını, kandaki alkol düzeyinin bir saatte ancak 0.15 promil düşebileceğini belirterek Samyeli'ni haklı buldu.

EHLİYETİNİ GERİ ALDI

İstanbul Adliyesi'ne başvuran Samyeli raporunu sundu, hakimlik sunucuya yazılan 1.339 liralık idari para cezasını iptal edip ehliyeti geri verdi.