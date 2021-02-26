Demet Akalın, Çılgın Sedat'ın borcunu üstlendi

Çılgın Sedat lakabıyla tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu'nun, Beylikdüzü'ndeki 3 katlı villasında önceki gün öğlen saatlerinde büyük bir yangın çıkmıştı. Yangının çıktığı esnada dışarıda olan ünlü şarkıcı, evine geldiğinde tüm eşyalarının kül olduğunu görmüş ve gözyaşlarına boğulmuştu.

"SENİN HACİZ BORCUNU BEN ÖDEYECEĞİM"

Star TV ekranlarında program sunan Demet Akalın ve Alişan ise Çılgın Sedat'ın evinden canlı yayın yaptı. Şarkıcının yangında küle dönen evini gören Alişan ve Demet Akalın, yaşananlara sessiz kalamadı. Çılgın Sedat'a bu zor günlerinde haciz gönderildiğini öğrenen Demet Akalın, "Şöyle bir zamanda haciz gönderiyorlar... Bir kere o haciz borcu bende. Ben Demet Akalın olarak onu üstleniyorum. Sen onu hiç düşünme ben ona o parayı bir saydırıp göndereceğim. Biz Alişan'la birlikte senin bütün evinin eşyalarını alacağız. Pandemi dönemindeyiz bunun ayıbı yok" ifadelerini kullandı.

"BENİM DE EVİME HACİZ GELDİ, SENİ EN İYİ BEN ANLARIM"

Eski eşi Okan Kurt'un borçlarından dolayı evine haciz gelen Demet Akalın, o anları hatırlayınca duygularına hakim olamadı. Sesi titreyerek konuşan Akalın, sözlerine şöyle devam etti: "Benim evime haciz geldiğinde ben de iki tane koltukla kalmıştım. Yanımda sadece bir iki arkadaşım vardı. Ben o durumun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Dardan çok iyi anlarım. Bakmayın böyle görgüsüz gibi gözüktüğüme. Ben onları çok iyi anlıyorum. Alişan senin evini görünce perişan olduk senin haline. Sen de sakın bizi yanlış anlama."

DEMET AKALIN'IN EVİNE HACİZ GELMİŞTİ

6 Temmuz 2018 tarihinde Demet Akalın'ın, borçlusu olmadığı halde eski eşi Okan Kurt'un ortağı olduğu şirketlerin borçları yüzünden evine haciz gitmiş ve eşyalarının neredeyse tümü haczedilmişti.

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