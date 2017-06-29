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  3. 29 Haziran 2017 10:54

Demet Akalın ve Okan Kurt program sunacak

Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, program sunmaya hazırlanıyor.

Demet Akalın ve Okan Kurt program sunacak
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile iş adamı eşi Okan Kurt, geçtiğimiz günlerde Acarkent'ten villa almışlardı. Akalın aldıkları villanın parası için "Biz de herkes gibi borçlanıp ev aldık çok çalışacağız" demişti. Gazeteci Mesut Yar'ın iddiasına göre Akalın eşi ile birlikte program sunacak.

İKİ TELEVİZYON KANALI İLE GÖRÜŞÜLMÜŞ

Mesut Yar'ın bugünkü köşe yazısında Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin birlikte program yapacağını, çiftin iki televizyon kanalı ile görüştüğünü yazdı.

5 MİLYON DOLAR ÖDEMİŞTİ

Ünlü şarkıcının, yaklaşık 1,5 dönüm arazi üzerinde konumlanan ve 7 odası 2 salonu bulunan Acarkent'teki villa için 5 milyon dolar (18 milyon TL) ödediği konuşuluyor.

okan kurt , demet akalın