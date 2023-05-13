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Demet Akbağ da oy tercihini açıkladı

Demet Akbağ da oy tercihini açıkladı
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Sanatçı Demet Akbağ, sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

Sanatçı Demet Akbağ, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne bir gün kala kimi desteklediğini açıkladı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı, Millet İttifakı'nın sembol haline gelen kalp işaretini yaparak ve Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek #İlkTurdaBitirelim etiketini kullandı.

 

Etiketler demet akbağ seçim kime oy verecek
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