  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Demet Özdemir'in sokak şıklığının bedeli dudak uçuklattı

Demet Özdemir'in sokak şıklığının bedeli dudak uçuklattı

Demet Özdemir'in sokak şıklığının bedeli dudak uçuklattı
Güncelleme:

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuk performansıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir'in kıyafetlerinin bedeli dudak uçuklattı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022 tarihinde dünyaevine girmiş, evliliklerinin sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuşlardı.

Çok kısa bir süre evli kalan Demet Özdemir, boşanmanın ardından Yunan DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu şimdilerde Engin Akyürek ile başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisinin ikinci sezonuyla yeniden izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen güzel oyuncunun spor şıklığı dikkat çekti. Siyah bir eşofman ve siyah bir crop giyen Demet Özdemir'in çantası ve ayakkabılarının fiyatı ortaya çıktı.

GazeteMagazin'in haberine Özdemir, spor ayakkabıları için 20 bin TL, çantası içinse 70 bin TL ödemiş. Güzel oyuncunun sokak stili takipçilerinden tam not aldı.

Demet Özdemir'in sokak şıklığının bedeli dudak uçuklattı - Resim : 1

Etiketler demet özdemir sokak şıklık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
20 bin lira maaşla çırak, 50 bin lira maaşla usta bulamıyorlar
Dolar, Euro ve altın yatay seyirde
Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli maaşı talebini açıkladı
Aleyna Kalaycıoğlu'ndan sürpriz karar: Türkiye'yi terk ediyor!
İstanbul'da trafik polisini çıldırttılar: ''Emniyet müdürünü ara! Hepsini alsınlar!''
Emeklilik hesaplamaları bir kez daha değişiyor
Yine Suriyeliler yine olay! Ortalığı Şam'a çevirdiler!
Robot Sophia, Erdoğan sorusuna bu yanıtı verdi
Atatürk’ün ilk kez göreceğiniz el yazısı notları
Japon deprem uzmanından Marmara Bölgesi için kırmızı alarm