Kriz bitmiyor ! Suudi Arabistan: Bu bir savaş ilanıdır
Kriz bitmiyor ! Suudi Arabistan: Bu bir savaş ilanıdır
Putin'den ABD'ye büyük rest ! İpler iyice gerildi
Putin'den ABD'ye büyük rest ! İpler iyice gerildi
Bodrum beşik gibi sallanıyor ! Bir deprem daha
Bodrum beşik gibi sallanıyor ! Bir deprem daha
Tamirciye götürmeden arabasını eski haline getirdi
Tamirciye götürmeden arabasını eski haline getirdi
Gurbetçiler akın ediyor ! Kuyruk uzadıkça uzadı...
Gurbetçiler akın ediyor ! Kuyruk uzadıkça uzadı...
İstanbul'da AVM'de ''intihar'' alarmı !
İstanbul'da AVM'de ''intihar'' alarmı !
Bu hurdaya 100 bin TL harcadı ! İşte son hali
Bu hurdaya 100 bin TL harcadı ! İşte son hali
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 31 Temmuz 2017 07:26

Demet Şener'e şok suçlama

Demet Şener'in ''eşimle aşk yaşıyor'' diyerek tazminat davası açtığı Edwina Sponza, özel fotoğraflarının ele geçirildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Demet Şener'e şok suçlama
A+ A-

İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanma davasında yeni gelişme... Kutluay'ın Şener'i Edwina Sponza ile aldattığı iddiası, magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Bu olayın ardından Şener, 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a ihanet iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Bununla yetinmeyen ünlü model, yuvasını yıkmakla itham ettiği sosyetik güzel Edwina Sponza'ya da 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde eşi Kutluay'ın, Sponza ile evlilik dışı ilişki yaşadığını iddia eden Şener, eşinin kendisini Sponza'yla aldattığını gösteren fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu.

Şener, mahkemeye Sponza ile Kutluay arasındaki konuşmaları da gösterdi. Bu gelişme sonrası sosyetik güzel, Şener'in mahkemeye delil olarak sunduğu fotoğrafların kendisine ait özel kareler olduğunu ve bu fotoğrafların sadece şahsi telefonunda bulunduğunu belirtti. Şener'in bu kareleri hukuka aykırı şekilde ele geçirdiğini ileri süren Sponza, savcılığa başvurdu. Sponza, "Demet Şener tarafından mahkemeye sunulan, sözde İbrahim Kutluay'la olan konuşmalar ise sahte olarak hazırlanmıştır" dedi. Savcılık, Sponza'nın şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sabah

demet şener , suç duyurusu , tazminat
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM