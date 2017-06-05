Deniz Seki 3 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yaklaşık 3 yıldır Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Deniz Seki özgürlüğüne kavuştu.

EŞYALARINI KARDEŞİ VE NİŞANLISI ALDI

Deniz Seki'nin hapisteyken giydiği kıyafetlerini almaya kardeşi Serkan Seki ve nişanlısı Faruk Salman geldi. Bir süre önce Salman ile Seki'nin ayrıldığı iddia edilmiş, ancak ikili haberleri yalanlamıştı.

CEZAEVİ ÇIKIŞINDA İZDİHAM YAŞANDI

Ünlü şarkıcının fanları Deniz Seki'yi yalnız bırakmadı. Muhabir ordusunun cezaevine gitmesiyle de cezaevi önünde resmen izdiham yaşandı.

"ÇOK ZORLU BİR YOLCULUKTU"

Kısa bir açıklama yapan Deniz Seki, "Ben de sizi çok özledim. Çok zorlu bir yolculuktu. İki gün sonra basın toplantısı yapacağım. Müsade ederseniz biraz dinlenmek istiyorum. Sabahtan beri beklediniz. Ayakalrınıza sağlık" ifadelerini kullandı.

DENİZ SEKİ NEDEN HAPSE GİRMİŞTİ?

2009 yılında jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Deniz Seki, hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada serbest bırakılıp hakkında tutuksuz yargılanma kararı çıkarılmıştı. Ancak bir süre sonra mahkeme tarafınca Seki hakkındaki karar bozuldu ve ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme Seki'nin yakalama kararını tutukluluğa çevirdi. Seki aleyhine 18 Şubat 2010 tarihinde uyuşturucu ticaretine yardım etmek suçlamasıyla 8 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca davayı yöneten savcı, Seki'nin uyuşturucu madde kullanmak suçundan tedavi edilmesine ve denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmesini istedi. Davada Seki'nin eski sevgilisi Hüsnü Şenlendirici'nin de ifadesine başvuruldu. 24 Şubat 2010 tarihinde görülen davanın ardından Seki, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne götürüldü. Savcıya verdiği ifadede Seki, "Ben sadece içiciyim. Ticaret yapmadım" sözlerini sarf etti. 47 yaşındaki pop yıldızı, cezaevinde geçirdiği 218 günün ardından 2 Kasım 2010 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Ancak İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 yıl 3 ay hapis cezası onanan ve dava dosyasını İnfaz Savcılığı'na gönderilen şarkıcı Deniz Sekihakkında yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararının ardından ünlü şarkıcı izini kaybettirdi. 15 Kasım 2014'te Esenyurt'ta saklandığı evde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Seki 16 Kasım 2014'te tekrar cezaevine gönderildi.