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Didem Soydan, Murat Kurum'a ve bıyığına teşekkür etti

Didem Soydan, Murat Kurum'a ve bıyığına teşekkür etti
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Ünlü model Didem Soydan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kaybeden AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Murat Kurum'a dikkat çeken bir teşekkür etti

31 Mart mahalli idareler seçiminde kaybeden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a model Soydan'dan teşekkür mesajı geldi.

Sosyal medya paylaşımları ve pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Didem Soydan Murat Kurum'un fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"Asıl teşekkür sana ve sen için hemfikir olanlara. Yani bu kadar mı karşı tarafa hizmet edersin ey yüce insan. Gönlümde apayrı bir yerde olacaksın ayrıca senin bıyığın gerçekten sağ olsun."

Kurum seçim sonrasında "Tercihini hangi partiden yaparsa yapsın sandığa giden her vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bize inanan bizimle beraber yol yürüyen dava arkadaşlığı yaptığımız tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bizi bağrına basan tüm İstanbullu hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum" demişti.

Ünlü model Didem Soydan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kaybeden AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Murat Kurum'a dikkat çeken bir teşekkür etti

 

 

Etiketler didem soydan ak parti murat kurum istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi bıyığına teşekkür etti teşekkür etti teşekkür mesajı
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