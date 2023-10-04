Dilan Polat: ''Pozitif lupus hastası oldum''

Son günlerde hakkındaki iddialar ve suçlamalarla gündemden düşmeyen Dilan Polat, tedavi imkanının olmadığı pozitif lupus hastası olduğunu açıkladı.

Yaptığı paylaşımlar ve hem eşi Engin Polat hem de kendi hakkındaki skandal iddialarla gündemde olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 'Kelebek hastalığı' olarak da bilinen Lupus hastalığına yakalandığını açıkladı.

Instagram hesabından test sonucunu paylaşan Dilan Polat, "Pozitif Lupus hastası olduğumu öğrendim. Biliyordum hasta olduğumu hissediyordum. Düzenli kortizon ve tahlil yaptırmam gerekiyormuş. Önümde uzun bir yol var. Allah'ım yardım et bana ağrılarımdan yürüyemiyorum" dedi.

Daha sonra ağladığı bir fotoğrafı paylaşan Polat, "Kelebek gibi kalbim var benim. Vücudumda da kelebek hastalığı başlamış meğerse anlamıştım. Ağrılarımdan biliyordum zaten ara ara böbreğime vuran ağrı da beni rahatsız etmeye başlamıştı. İnsan sağlığı ne kadar önemli. Stres üzüntü ne büyük problem vücudumuza. Yapmayın stres demeyeceğim size çünkü elinizde değil biliyorum ama sizi bu raddelere getiren herkesi Allah'a havale edin. Allah çok büyük. Tedavisi olan bir hastalıkta değil sadece bastırabiliyorlar. Ömür boyu vücutta. Şimdi kafam çok karışık vücudum ağrıyor çok ağrıyor dayanılmayacak ağrılarım var. Umarım kontrol altına alınır ve umarım ağrılarım geçer. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok sağlıkla bakın" ifadelerini kullandı.

LUPUS HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen lupus, yüzde kelebek şeklinde kırmızı döküntülerle ortaya çıkan kalıtsal ve romatizmal bir hastalık. Lupus, tamamen ortadan kalkmayan ancak alevlenen ve sönen, belli dönemlerde ilaçlarla yatıştırılması gereken bir hastalıktır. Kortizonun kullanılmaya başlanmasından önce ölümcül olabilen bu hastalıkta bağışıklık sistemini düzenleyen tedaviler sayesinde hastalık kontrol altında tutulabilmektedir.