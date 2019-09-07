Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu

‘Diriliş Osman’ dizisinde Burak Özçivit’in partneri Aslıhan Karalar oldu. Oyuncu, Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’u canlandıracak.

Aslıhan Karalar, yakında ekrana gelecek ‘Diriliş Osman’ dizisinde Burak Özçivit’in partneri oldu. Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’a hayat verecek. Karalar, rolü için tarih dersleri almaya başladı.

Oyuncu, Riva’da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor. Yapım için ayrıca tüm kadın oyuncuların, yemek pişirme dersi de aldığı öğrenildi. Oyuncular haftanın dört günü çiftliğe giderek, çekimler başlayana kadar çalışmaya devam edecek.

Malhun Hatun kimdir?

Doğum tarihi tam bilinmemekleberaber, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin 1280 yılında evlendiği ilk eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi’nin annesidir. Ayrıca, İslam ilahiyatçısı ve din bilgini Şeyh Edebali’nin kızıdır.