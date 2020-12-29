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  3. 29 Aralık 2020 18:32

Dizi tarihinde ilk! İyi Aile Babası dizisinin adı değişti

Türk dizi tarihinde bir ilk yaşandı. Çağlar Çorumlu ile Şebnem Bozoklu'nun başrollerde olduğu İyi Aile Babası dizisinin adı 5. bölümde Babam Çok Değişti olarak değiştirildi.

Dizi tarihinde ilk! İyi Aile Babası dizisinin adı değişti
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Süreç Film'in Kanal D için çektiği İyi Aile Babası dizisinin 5. bölümde adı değişti. Çağlar Çorumlu (Mehmet Ali Pamuk), Şebnem Bozoklu (Aslı Pamuk), Melek Baykal (Arife Pamuk), Salih Kalyon (Kerami Pamuk), Timur Acar (Rıfkı Pamuk), Eslem Akar (Yağmur), Bahar Süer (Ayfer), Berke Üsdiken (Emre Güney) ve Ecrin Su Çoban'ı (Damla Pamuk) buluşturan dizinin geçen hafta 2. kez senaristi değişmişti.

Birol Güven'in yazmaya başladığı dizi bu hafta yılbaşı akşamına geldiği için yayınlanmayacak. Projenin yeni yılda ekrana gelecek yeni bölümü de Babam Çok Değişti adıyla ekrana gelecek. Bu durum dizi tarihinde ilk kez yaşanıyor.

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