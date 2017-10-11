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  3. 11 Ekim 2017 19:26

Dolandırıldığını sosyal medyadan paylaştı

Ünlü oyuncu Gözde Kansu dolandırıldığını sosyal medyadan paylaştı.

Dolandırıldığını sosyal medyadan paylaştı
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37 yaşındaki Gözde Kansu iyi niyetinin kurbanı oldu. Güzel oyuncu nasıl dolandırıldığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Gözde Kansu başına gelen bir dolandırılma hikayesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Gözde Kansu, bindiği bir takside, sürücünün anlattığı acıklı hikayeye üzülüp, taksiyi gördüğü ilk ATM’de durdurduğunu ve para çekerek taksiciye yardımda bulunduğunu belirtti. Bu olay sonrası arkadaşlarından da benzer hikayeler duyunca dolandırıldığını anladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN SİTEM ETTİ

Gözde Kansu, sosyal medya hesabından sitemkar ifadeler kullandı. İşte Kansu’nun sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı o gönderi.

Gözde Kansu daha önce verdiği bir röportajda İstanbul'a gelme hikayesini şöyle anlatmıştı: "İzmir’de tiyatro yoktu. Biz Sıla ile hazırlık, ortaokul ve liseyi birlikte okuduk. Sonra o Bilgi Üniversitesi’ni kazandı ve İstanbul’a gitti. Doğum günümde aradı, “Hadi hocam, ne yapıyorsun sen hâlâ İzmir’de?” dedi. İstanbul’a geldiğimde otobüsten indim, Sıla valizimi elimden aldı, “Bu evinin anahtarı” dedi. Sonra Ahmet Gülhan’ın ‘Medya Medya Nereye? oyununda oynamaya başladım."

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