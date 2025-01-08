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Dünyaca ünlü müzik grubu Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü müzik grubu Türkiye'ye geliyor
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Almanya'nın ünlü "power metal" grubu Blind Guardian, "The God Machine" turnesi kapsamında İstanbul ve Ankara'da konser verecek.

1984 yılında Krefeld şehrinde kurulan Blind Guardian'ın İstanbul ve Ankara'da vereceği konserlerin biletleri Bubilet'te satışa sunuldu.

Şarkı sözlerini yazarken J.R.R. Tolkien, Stephen King, Robert Jordan gibi fantastik edebiyat yazarlarından ilham alan grup üyeleri, ilham kaynaklarından dolayı ve sahnede bir hikaye anlatıcılığı üstlendiği için hayranları tarafından "The Bards" (Ozanlar) olarak anılmaya başladı.

DHA

Etiketler Blind Guardian The God Machine turne istanbul ankara konser
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