''Ebru Gündeş Mars'ı isterken Reza Zarrab'tan tek kuruş alamadı!''

Söylemezsem Olmaz yorumcuları masaya yine Ebru Gündeş ve Hadise'yi yatırdı. Seren Serengil Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'tan boşandıktan sonra ortak mal varlıklarından tek kuruş almadığını iddia etti.

Acun Ilıcalı, katıldığı "40" adlı programda Hadise ve Ebru Gündeş konusunda "Ebru Gündeş'i Hadise'ye tercih etmedim. Bir kere Hadise, O Ses Rap'te var, gözden kaçıp da konuyu başka yere taşımak isteyen gözler olabilir" dedi. Bu açıklamalar Söylemezsem Olmaz'da konuşuldu ve konu Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanmasına geldi.

Seren Serengil bu boşanmayla ilgili "Hiçbir şey alamadı sıfır, tek kuruş alamadı. Ebru Gündeş evlendiği zaman çektiği şeye... Mars'ı isterken olmadı. Adam gitti şimdi at binen kızla birlikte. Evrildi çünkü" dedi.



Bircan Bali ve Arto ise bu yoruma "Mars'ı isterken mars oldu. Yalıdan da çıkmak zorunda kaldı" sözleriyle katıldı.