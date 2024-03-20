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Ebru Gündeş'in hamile olduğu iddia edilmişti: Ünlü sunucu yalanladı

Ebru Gündeş'in hamile olduğu iddia edilmişti: Ünlü sunucu yalanladı
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Şarkıcı Ebru Gündeş'in basında çıkan hamilelik iddialarıyla ilgili ünlü sunucu Müge Dağıstanlı'dan açıklama geldi.

49 yaşındaki ünlü şarkıcı ile 37 yaşındaki Murat Osman Özdemir, geçtiğimiz günlerde Dubai'de dünyaevine girmişti. Düğünün ardından romantik bir poz bile verildi.

Onur Akay, Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğunu söyledi. Akay bunu internet sitesinde yayınladığı yazıda şöyle duyurdu: "Bunu kesin olarak teyit ettirdim, kesinlikle söylüyorum."

'Aramızda Kalmasın' programında Müge Dağıstanlı, Ebru Gündeş'in hamile olduğu iddialarının doğru olmadığını söyledi.

"EBRU GÜNDEŞ HAMİLE DEĞİL"

Dağıstanlı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz de araştırdık ve soruşturduk, Ebru Gündeş hamile değil ama olmayacağı anlamına gelmez. Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğu iddia edilmişti. Temmuz'da bu kadının bebeğini dünyaya getirmesi gerekiyor. Fakat konser takvimine baktığımızda Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül full dolu. Birkaç gün değil hem de...Hamile ve doğurmak üzere olan bir iş kadının bir sahne sanatçısının iş takvimi takvimi değil. Eğer gerçekten hamile olsaydı o Temmuzu ve Ağustos'u ertelerdi. Hem imzaları da yeni atmış."

Etiketler ebru gündeş açıklama hamile
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