Ebru Polat'a sürpriz evlilik teklifi

Şarkıcı Ebru Polat’a adını sır gibi sakladığı sevgilisi tarafından lüks bir otelde hazırlanan kadınlar günü sürprizi şaşırttı

Ebru Polat, iki gün boyunca hazırlık yapan, 500 balon, 200 gül, ismine özel pastalar ve 1000 tane mumla evlilik teklifi yapan sevgilisine 'hayır' yanıtını verdi. Ebru Polat otel odasının görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Ebru Polat, iki gün boyunca hazırlık yapan; 500 balon, 200 gül, ismine özel pastalar ve 1000 tane mumla evlilik teklifi yapan sevgilisine 'hayır' yanıtını verdi.