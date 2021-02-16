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  3. 16 Şubat 2021 14:13

Ebru Şahin ile Cedi Osman ayrıldı mı?

Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin'in 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Cedi Osman'la paylaşım yapmaması ayrılık iddialarını gündeme getirmişti. Ünlü oyuncunun menajerinden konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Ebru Şahin ile Cedi Osman ayrıldı mı?
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2020'nin yaz aylarında Alaçatı'da aşkı bulan Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman’ın birlikteliği mesafe tanımıyordu.

 Her fırsatta bir araya gelen çiftin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde paylaşım yapmaması dikkat çekti. Hercai dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin'in sosyal medya hesabını dondurması ayrılık iddialarının güçlenmesine neden oldu. 

"SOSYAL MEDYA DETOKSUNA GİRDİ"

Magazin kulislerinde ünlü çiftin ayrıldığı konuşulurken, Ebru Şahin'in menajeri, "Sosyal medyasını kapatma nedeni ayrılık değil. Sadece bir süreliğine sosyal medya detoksuna girdi" açıklamasında bulundu. 

Cedi Osman , Ebru Şahin , Ebru Şahin ile Cedi Osman
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