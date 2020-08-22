SON DAKİKA
ENERJİ BAKANI DÖNMEZ'DEN UCUZ DOĞALGAZ AÇIKLAMASI
Enerji Bakanı Dönmez'den ucuz doğalgaz açıklaması
Enerji Bakanı Dönmez'den ucuz doğalgaz açıklaması
Türkiye'nin doğalgaz keşfi için ilk tebrik o ülkeden geldi
Türkiye'nin doğalgaz keşfi için ilk tebrik o ülkeden geldi
YKS yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu
YKS yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu
İşte Fatih sondaj gemisinin flamasındaki o sembolün sırrı
İşte Fatih sondaj gemisinin flamasındaki o sembolün sırrı
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 22 Ağustos 2020 13:58

Ebru Şallı: Çok özledim melek kokulum

4 ay önce 10 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

Ebru Şallı: Çok özledim melek kokulum
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan'la evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki oğlu Pars, 16 Nisan'da lenfoma tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla yıkılan Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yürek burkan paylaşımlar yaptı.

"ÇOK ÖZLEDİM MELEK KOKULUM"
Oğlunu kaybettik sonra eve kapanan ve zor günler geçiren Ebru Şallı, temmuz ayında eşi Uğur Akkuş, Akkuş'un ilk evliliğinden olan çocukları ve oğlu Beren ile Bodrum tatiline çıktı. Tekne tatillerinden sık sık fotoğraf paylaşan Şallı, dün oğlu Pars'ın yaptığı bileklerinin fotoğrafını yayınladı. Evladının acısından dolayı zor günler geçiren Şallı, paylaşımına "Meleğim her gece ettiğim duayı kabul et, bekliyorum" notunu düştü.

Daha sonra oğlu Pars'la olan bir fotoğrafını yayınlayan Şallı "Çok özledim melek kokulum" dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ebru şallı , pars
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM