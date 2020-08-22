Ebru Şallı: Çok özledim melek kokulum

Eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan'la evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki oğlu Pars, 16 Nisan'da lenfoma tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla yıkılan Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yürek burkan paylaşımlar yaptı.

"ÇOK ÖZLEDİM MELEK KOKULUM"

Oğlunu kaybettik sonra eve kapanan ve zor günler geçiren Ebru Şallı, temmuz ayında eşi Uğur Akkuş, Akkuş'un ilk evliliğinden olan çocukları ve oğlu Beren ile Bodrum tatiline çıktı. Tekne tatillerinden sık sık fotoğraf paylaşan Şallı, dün oğlu Pars'ın yaptığı bileklerinin fotoğrafını yayınladı. Evladının acısından dolayı zor günler geçiren Şallı, paylaşımına "Meleğim her gece ettiğim duayı kabul et, bekliyorum" notunu düştü.

Daha sonra oğlu Pars'la olan bir fotoğrafını yayınlayan Şallı "Çok özledim melek kokulum" dedi.