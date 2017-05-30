Ebru Şallı ünlü iş adamından teklif aldı mı ?

Ebru Şallı, son günlerde basında çıkan 'bir iş adamı kendisine 500 bin liralık bir teklifte bulundu' haberlerine isyan etti.

Manken Ebru Şallı, geçtiğimiz gün hakkında çıkan "Azeri bir iş adamının otelinde pilates dersi vereceği, oradan paylaşımlarda bulunacağı ve bunun karşılığında 500 bin lira alacağı" şeklindeki haberi yalanladı.



'Müstehcen fotoğraf' iddiası nedeniyle kötü zamanlar geçiren Ebru Şallı, geçtiğimiz gün hakkında çıkan bir habere tepki gösterdi.

Ünlü mankenin instagram paylaşımı şöyle:



"Sevgili takipçilerim, içimden geldi yazdım. Valla biliyorsunuz ben pek konuşmam! İki gündür tek bir gazetede çıkan haberle yayılan, asılsız, ciddiyetsiz, gerçek dışı, yalan habere lütfen itibar etmeyiniz. Şaşkınım çünkü, bugün bu yalan habere bir köşe yazarı bile değinmiş. Çok acı bir durum! Vay Türkiye’nin haline! Bir de Canım Türkiye’m der ya! Yok şu kadar para alıyormuşum, yok pilates dersi vermek için servet ödüyorlarmış bana.. Tamamen yalan ve uydurma, ciddiyetsiz haber! Tabi ki pilates dersi veriyorum, canlı yayınlar, dvdler, bir takım spor merkezleri gibi bir çok yerde pilates hocasıyım ben. Yıllardır 14 yıldır öğretiyorum bu sporu. Yıllardır gönüllü Omurilik felçlilerine pilates ve nefes dersi veriyorum ben, bir gün bunu niye haber yapmıyorlar acaba? Bu doğru ama geri kalan hikayeleri yapmayın arkadaşlar! Sonra diyorsunuz neden röportaj yapmıyorsunuz bizim gazeteye? Ne olur yani herkes iyi olsa, işine gücüne baksa, dürüst olsa, sevgi dolu samimiyetle, sahici... Sevin biraz korkmayın! İnanın sevgi bu dünyayı kurtaracak."