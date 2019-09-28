  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 28 Eylül 2019 11:53

Ebru Şallı’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Geride bıraktığımız akşam iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş ile nikah mamasına oturan Ebru Şallı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen tebrik telgrafını paylaştı.

Ebru Şallı’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sunucu ve eski manken Ebru Şallı iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş geride bıraktığımız gece Çırağan Sarayı’nda, evlendi. 50 kişinin katıldığı düğünde son derece mutlu olduğu görülen Ebru Şallı, sosyal medya hesabı üzerinden özel günüyle ilgili paylaşımda bulundu. Ebru Şallı Cengiz Abazoğlu’nun özel tasarım olarak hazırladığı gelinlik giyerken Uğur Akkuş’un damatlığı Tom Ford’dan özel dikildi.

Ebru Şallı, düğün sonrasında da instagram hesabının hikaye kısmından paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlardan biri ise son derece dikkat çekiciydi. Şallı düğününe davet ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen bir tebrik mesajının fotoğrafını hikaye kısmından paylaştı ve “Sayın Cumhurbaşkanımıza bu değerli tebrik telgrafı için teşekkür ediyoruz”

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
recep tayyip erdoğan , ebru şallı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM