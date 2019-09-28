Ebru Şallı’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Sunucu ve eski manken Ebru Şallı iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş geride bıraktığımız gece Çırağan Sarayı’nda, evlendi. 50 kişinin katıldığı düğünde son derece mutlu olduğu görülen Ebru Şallı, sosyal medya hesabı üzerinden özel günüyle ilgili paylaşımda bulundu. Ebru Şallı Cengiz Abazoğlu’nun özel tasarım olarak hazırladığı gelinlik giyerken Uğur Akkuş’un damatlığı Tom Ford’dan özel dikildi.

Ebru Şallı, düğün sonrasında da instagram hesabının hikaye kısmından paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlardan biri ise son derece dikkat çekiciydi. Şallı düğününe davet ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen bir tebrik mesajının fotoğrafını hikaye kısmından paylaştı ve “Sayın Cumhurbaşkanımıza bu değerli tebrik telgrafı için teşekkür ediyoruz”