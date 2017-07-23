Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan sonunda patladı !

Manken, Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi Uğur Akkuş'un evli, 2 çocuk babası olduğu, eşinin bir bebek daha beklediği ortaya çıkmıştı. Ebru Şallı'nın eski kocası Harun Tan ''Özel hayatına karışamam, istediğini yaşa. Ama 2 çocuk annesi olduğunu unutma'' dedi

HARUN TAN SONUNDA PATLADI

Uğur Akkuş'un evli ve iki çocuk babası olduğu, eşi Gonca Akkuş'un bebek beklediği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aldatılan eş "10 yıllık evlilik bitiyor, boşanıyoruz. Artık doğuramam. Bebeğimi aldıracağım" açıklaması yapmıştı. Tüm bunlar üzerine Ebru Şallı'nın eski kocası, iki oğlunun babası Harun Tan çıldırdı.

"YAŞADIĞIN İLİŞKİNİN OĞULLARIMA ZARAR VERMESİNİ GÖZ YUMMAM"

İddiaya göre; Harun Tan eşi Ebru Şallı'yı telefonla arayıp şunları söyledi: "Özel hayatına karışamam, istediğini yaşa. Ama unutma; iki çocuğumuz var. Her şeyden önce onları düşünmek zorundasın. Yaşadığın ilişkinin oğullarıma zarar vermesine asla göz yummam."

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