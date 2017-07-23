Evde dehşet ! Kuzenlerin şakalaşması kanlı bitti
Evde dehşet ! Kuzenlerin şakalaşması kanlı bitti
Nesli tehlike altındaydı ! Ünlü sahilden kötü haber
Nesli tehlike altındaydı ! Ünlü sahilden kötü haber
Ankara'da büyük panik ! Alevler 10 metreye ulaştı
Ankara'da büyük panik ! Alevler 10 metreye ulaştı
Silahlar çekildi ! Ortalık kan gölüne döndü
Silahlar çekildi ! Ortalık kan gölüne döndü
Büyükada soruşturmasında iki kişi daha tutuklandı
Büyükada soruşturmasında iki kişi daha tutuklandı
Müslümanları taradılar ! Ölü ve yaralılar var
Müslümanları taradılar ! Ölü ve yaralılar var
Bodrum'dan sonra o ilimizde korkutan deprem !
Bodrum'dan sonra o ilimizde korkutan deprem !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 23 Temmuz 2017 11:55

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan sonunda patladı !

Ebru Şallı'nın yasak aşkı, eski eşi Harun Tan'ı kızdırdı. Tan ''2 Çocuk annesi olduğunu unutma'' uyarısı yaptı.

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan sonunda patladı !
A+ A-

Manken, Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi Uğur Akkuş'un evli, 2 çocuk babası olduğu, eşinin bir bebek daha beklediği ortaya çıkmıştı. Ebru Şallı'nın eski kocası Harun Tan ''Özel hayatına karışamam, istediğini yaşa. Ama 2 çocuk annesi olduğunu unutma'' dedi

HARUN TAN SONUNDA PATLADI

Uğur Akkuş'un evli ve iki çocuk babası olduğu, eşi Gonca Akkuş'un bebek beklediği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aldatılan eş "10 yıllık evlilik bitiyor, boşanıyoruz. Artık doğuramam. Bebeğimi aldıracağım" açıklaması yapmıştı. Tüm bunlar üzerine Ebru Şallı'nın eski kocası, iki oğlunun babası Harun Tan çıldırdı.

"YAŞADIĞIN İLİŞKİNİN OĞULLARIMA ZARAR VERMESİNİ GÖZ YUMMAM"

İddiaya göre; Harun Tan eşi Ebru Şallı'yı telefonla arayıp şunları söyledi: "Özel hayatına karışamam, istediğini yaşa. Ama unutma; iki çocuğumuz var. Her şeyden önce onları düşünmek zorundasın. Yaşadığın ilişkinin oğullarıma zarar vermesine asla göz yummam."

Ebru Şallı'ya tazminat davasıEbru Şallı'ya tazminat davası

Ebru Şallı sessizliğini bozduEbru Şallı sessizliğini bozdu

Ebru Şallı'nın sevgilisinin eşi hamile çıktıEbru Şallı'nın sevgilisinin eşi hamile çıktı

 

sevgili , harun tan , ebru şallı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM