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Ebru Şancı'nın aidatı dudak uçuklattı

Eski manken Ebru Şancı yaşadığı sitede site yönetimiyle yaşadığı sorunları sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Son olarak site aidatını paylaşan Şancı'nın ödediği aidat tutarını görenler gözlerine inanamadı.

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evliliği olan eski manken Ebru Şancı evinde, 8 köpekle yaşıyor. Şancı ayrıca sokak hayvanlarına da sık sık yardımcı oluyor. Bu durum ise yaşadığı sitenin bazı sakinlerini rahatsız ediyor.

Şancı geçtiğimiz gün köpeklerin site içinde tehlikeli iğnelerle vurulduğunu gören Ebru Şancı çileden çıktı. İğnelerin ve köpeklerin fotoğrafını paylaşan Şancı paylaşımında aidatını da söyledi.

Ebru Şancı daha önce de davalık olduğu site yönetimini suçlarken "2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin" diyerek isyan etti.

Etiketler ebru şancı site site aidatı aidat kira
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