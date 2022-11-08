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Ebru Şancı'nın 'uçan araba' sorusuna Ebru Polat'tan olay yanıt

Ebru Şancı'nın 'uçan araba' sorusuna Ebru Polat'tan olay yanıt
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2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan Ebru Şancı, sosyal medyadan takipçilerine bir soru sordu. Soruya Ebru Polat'ın yanıt vermesi dikkat çekti.

Bir dönem magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden Ebru Şancı modelliği bırakıp gelinlik evi açtı. Sosyal medyadaki yorumları ve futbolcu kocası Alpaslan Öztürk ile paylaşımlarıyla dikkat çeken 3 çocuk annesi takipçilerine bir soru yöneltti.

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan Ebru Şancı, "Türkiye'de uçan arabayı ilk hangi ünlü alır?" sorusunu takipçilerine sordu.

EBRU POLAT HEMEN YANIT VERDİ
Acun Ilıcalı, Selin Ciğerci gibi yanıtların geldiği Ebru Şancı'ya bir yanıt da Ebru Polat'tan geldi. Polat eski modele verdiği yanıttan 'Ben' dedi.

 

Polat daha sonra da hesabında uçan araba resmi paylaşarak "Hemen siparişimi geçin" yorumunda bulundu.

Etiketler ebru polat ebru şancı
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