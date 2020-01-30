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  3. 30 Ocak 2020 08:26

Ebru Yaşar'dan deprem bölgesine bir TIR dolusu yardım

Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinin ardından bölgede yaşayan vatandaşlara yardımlar sürüyor. Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, depremzedelere bir TIR dolusu gıda malzemesi gönderdi.

Ebru Yaşar'dan deprem bölgesine bir TIR dolusu yardım
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Türkiye, geçtiğimiz cuma günü Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kenetlenerek depremzedelerin yaralarını sardı. AFAD, belediyeler, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Demet Akalın, Acun Ilıcalı ve Haluk Levent gibi bir çok ünlü isim deprem bölgesine yardım gönderdi. Bu isimlere bir de ünlü şarkıcı Ebru Yaşar katıldı.

TONLARCA GIDA MALZEMESİ GÖNDERDİ
Diyarbakırlı ünlü iş adamı Necat Gülseven'in eşi ses sanatçısı Ebru Yaşar, tonlarca gıda malzemesini kamyona yükleyerek Elazığ'daki depremzedelere gönderdi.

YALIN DA BİR TIR DOLUSU MALZEME TOPLADI
Öte yandan ünlü şarkıcı Yalın, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından son verdiği konserde depremzedeler için kıyafet ve battaniyelerden oluşan yaklaşık 1 TIR dolusu malzeme topladı. Şarkıcı yardımları AFAD'a teslim edecek.

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