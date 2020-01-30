Ebru Yaşar'dan deprem bölgesine bir TIR dolusu yardım

Türkiye, geçtiğimiz cuma günü Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kenetlenerek depremzedelerin yaralarını sardı. AFAD, belediyeler, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Demet Akalın, Acun Ilıcalı ve Haluk Levent gibi bir çok ünlü isim deprem bölgesine yardım gönderdi. Bu isimlere bir de ünlü şarkıcı Ebru Yaşar katıldı.

TONLARCA GIDA MALZEMESİ GÖNDERDİ

Diyarbakırlı ünlü iş adamı Necat Gülseven'in eşi ses sanatçısı Ebru Yaşar, tonlarca gıda malzemesini kamyona yükleyerek Elazığ'daki depremzedelere gönderdi.

YALIN DA BİR TIR DOLUSU MALZEME TOPLADI

Öte yandan ünlü şarkıcı Yalın, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından son verdiği konserde depremzedeler için kıyafet ve battaniyelerden oluşan yaklaşık 1 TIR dolusu malzeme topladı. Şarkıcı yardımları AFAD'a teslim edecek.