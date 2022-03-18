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Ece Erken günler sonra ilk kez görüntülendi

Ece Erken günler sonra ilk kez görüntülendi

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle sarsılan Ece Erken, oğlu ve annesiyle görüntülendi. Ünlü sunucu, ekranlara dönmeyi düşünmediğini söyledi.

Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle büyük yıkım yaşayan Ece Erken, yaşadığı zor günlerde ailesine tutundu. Ünlü sunucu önceki gün oğlu Eymen ve annesi Nurhan Serpici ile birlikte Vadistanbul’da görüntülendi. Önce yemek yiyen aile, daha sonra alışveriş yaptı.

EKRANA DÖNME DÜŞÜNCEM YOK

Çıkışta aracının getirilmesini beklerken görüntülenen Ece Erken’e “Yeniden ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?” diye soruldu. “Şu an öyle bir düşüncem yok. Dinlenmeye ihtiyacım var” diyen Erken, muhabirlere teşekkür ederek oğlu ve annesiyle birlikte evinin yolunu tuttu.

8 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de nikâh masasına oturmuştu. Sürpriz bir kararla evlenen ikili güzel haberi, 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” mesajıyla duyurmuştu.

 

Etiketler ece erken Şafak Mahmutyazıcoğlu
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