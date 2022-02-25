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Ece Erken'in son hali üzdü

Ece Erken'in son hali üzdü

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle yıkılan sunucu Ece Erken, alışveriş merkezinde görüntülendi. Erken'in bitkin hali dikkat çekti.

Sunucu Ece Erken'in geçen yıl haziran ayında nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

BİTKİN HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Son hali ve durumu merak edilen Ece Erken günler sonra ilk kez görüntülendi. Erken, İstinye'deki bir alışveriş merkezinde bulunan restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Akşam'ın haberine göre; Ece Erken'in bitkin görüntüsü gözlerden kaçmadı.

En son Çeşme'deki evinin bahçesinden fotoğraf yayınlayan Erken,  şu ifadeleri yazmıştı: "Çeşme'deki evime ilk hediyendi. Maşallah her sene daha coşkulu veriyor, yediveren... En görünen, en güzel yerde limon ağacımız..."

Etiketler ece erken avm
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