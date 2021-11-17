Ece Ronay'dan kendine doğum günü hediyesi

Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı olayla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Ece Ronay, kendine aldığı doğum günü hediyesi ile gündeme geldi.

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil’in geçtiğimiz ay kendisini taciz ettiğini öne sürmüştü.

Instagram hesabı üzerinden ünlü şovmenin kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajları ifşa eden şarkıcı, Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı.

2 MİLYON TL'LİK LÜKS ARAÇ!

Uzun süre magazin gündeminde ilk sıralarda yer alan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, doğum günü için kesenin ağzını açtı.

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programındaki habere göre, genç şarkıcı 23'üncü yaş gününde kendine cip satın aldı. Ece Ronay, doğum gününden bir gün önce galeriye gitti ve kendine pahalı bir hediye aldı. Genç şarkıcının satın aldığı aracın fiyatının 2 milyon TL olduğu öğrenildi.

"KENDİME DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ ALDIM"

2021 model arabasını paylaşan Ronay, "Kendime doğum günü hediyesi olarak bu arabayı aldım. Bakın ne kadar güzel, ne kadar tatlı? Daha alalı yarım saat olmadı" ifadelerini kullandı.