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Edis babasını yalnız görünce gözyaşlarını tutamadı

Edis babasını yalnız görünce gözyaşlarını tutamadı

Şarkıcı Edis, dün akşam Harbiye’de hayranlarıyla buluştu. Babasını ilk kez yalnız gören Edis gözyaşlarını tutamadı.

 Şarkıcı Edis, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserlerine başladı. Üç gün üst üste vereceği konserlerin ilkini dün gerçekleştirdi. 

Konserine gelen babasını gören şarkıcı, o sırada gözyaşlarını tutamadı. Babasını ilk kez tek başına gördüğünü söyleyen Edis, annesinin İzmir’de kanser tedavisi gördüğü için konserine gelemediğini söyledi. 

 Annesi Sevil Görgülü’nün son kemoterapisini aldığını, yakında sağlığına kavuşacağını açıkladı.

'KONSERİ MAHVETTİM'
"Ağlayarak konseri mahvettim" diyen Edis, "Böyle çok ağlayan biri değilim de son 6 ayımız çok zor geçti. Babamı ilk kez böyle tek başına görünce duygulandım. Annem gelemedi İzmir'de, son kemoterapisini alıyor, bitiyoruz bu işi" diye konuştu.

Etiketler ediz gözyaşları
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