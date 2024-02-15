Efsanevi müzik grubunun belgeseli çekiliyor

İsveçli efsanevi pop grubu ABBA grubunun belgeseli çekilecek. James Rogan'ın yöneteceği belgesel, ABBA grubunun Arrival ve Super Trooper albümlerinin zirveye yerleştiği dönemi anlatacak.

"Gimme! Gimme! Gimme!", "Mamma Mia" ve "Money, Money, Money" şarkılarla dünya genelinde bir şöhret elde eden İsveçli pop müzik grubu ABBA grubunun belgeseli çekiliyor.

“ABBA: Against The Odds" adındaki belgesel, BBC imzası taşıyacak. Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Benny Andersson ve Björn Ulvaeus'tan oluşan grubun Eurovision Şarkı Yarışması'nın zaferinin üzerinden 50 yıl geçti. Grubun bu başarısına özel hazırlanan belgelselde birçok sürprizin yer alacağı belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre; James Rogan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu belgesel, ABBA grubunun Arrival (1976) ve Super Trooper (1980) albümlerinin zirveye yerleştiği dönemi konu alacak.

Belgesel aynı zamanda grubun şöhrete kavuşmasını ve ülkesinde karşılaştığı tepkileri de içeren arşiv görüntülerine de yer verecek.