Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

EGD tarafından düzenlenen ve Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) katkılarıyla "Yaza Merhaba" etkinliği kapsamında gerçekleştirilen "Ekonomi Basını Başarı Ödülleri" törenle sahiplerini buldu.

Törende konuşan TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bankacılık sektörü olarak 2017 yılına girerken yaptıkları değerlendirmelerde, bu yıl risklerin daha düşük ve beklentilerin daha olumlu olduğu bir döneme girildiğini söylediklerini hatırlatarak, 6 aylık veriler açıklandığında performansın iyiye doğru gittiğini hep birlikte gördüklerini söyledi.

En çok üzerinde durdukları konunun büyümenin hızlandırılması ve sürekliliği olduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"İlk çeyrek verileri gayet iyi geldi. Benzer şekilde ikinci çeyrekte de büyümenin hedeflere yakın olduğunu görebiliyoruz. Büyüme performansını çeyreklerden yılın tamamına yayma ve sürekli hale getirme çabası içinde olacağız. Bankacılık sektörü, sağlıklı yapısı, kredileri ve ödeme sistemleri yoluyla büyümeye çok büyük katkı vermiştir ve vermeye devam edecektir. Olağanüstü bir dönemden geçerken hep birlikte olağanüstü bir çaba göstermiş durumdayız. Detaylarda kaybolmamak gerekiyor, Türkiye ekonomisinin en iyi hikayesi büyümenin sürdürülmesidir. Bu konuda hep birlikte başarılı olmayı arzu ediyoruz. Türk bankacılık sisteminin ekonomi yönetimiyle güçlü bir iletişimi ve iyi bir koordinasyonu vardır. Benzer şekilde ekonomi muhabirleriyle sürekli ve yapıcı bir diyalog içindeyiz.

Kamuoyunun oluşturulmasında, uygulamada ve uygulamanın ölçülmesinde ekonomi basınının haber, değerlendirme, eleştiri ve yorumları çalışmalarımızda çok önemli bir referans olmaktadır. Ekonomi basını, politika yapıcıları, uygulayıcıları, sektörler ve kamuoyu arasında güçlü bir bağ kurulmasına vesile olmaktadır. Bu bağ sadece haberden ibaret değildir. Ekonomi muhabirleri, çalışmalarıyla ekonomi ve finans alanında okuryazarlık düzeyinin iyileştirilmesine de olumlu katkı sağlamaktadır. Finansal bilgi düzeyinin artması, bilginin tutum ve davranışlarda doğru yönde kullanılması sayesinde kıt olan finansal kaynaklarımızı çoğaltmak ve daha verimli kullanmak büyümeye destek olacaktır."

TBB olarak ekonomi muhabirlerinin çalışmalarına her açıdan destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Aydın, "Sizleri çok yakından izliyor, değerlendiriyor, dikkate alıyor ve yararlanıyoruz. Sizleri tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

"Önümüzdeki dönemler Türkiye'nin hak ettiği daha iyi yere geleceği bir dünya olsun"

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ise ekonominin bütün gidişatının hem iş dünyasına hem de kamuoyuna gazetecilerin emekleriyle paylaşıldığını belirterek, "Önümüzdeki dönemler Türkiye'nin hak ettiği, daha iyi yere geleceği bir dünya olsun ve biz yine bunu sizlerden, güzel kalemlerinizden, gerek sanal ortamda gerekse kağıt ortamında olsun keyifle okuyalım. Bütün demokratik toplumlarda olduğu gibi ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün daha kuvvetli olduğu, hiçbir zaman hukukun geriye gitmediği bir dünyada bu güzel haberleri sizden almaya devam edelim." diye konuştu.

İTO Başkanı Çağlar da "EGD ailesini kutluyorum. Her yıl bunu düzenli olarak yapıyorlar. Önemli bir organizasyon. Sizler, biz iş dünyasının temsilcileri için gerçekten çok önemlisiniz. Siz ekonomiyi çok yakından takip ediyorsunuz. Bizim mesajlarımızı kamuoyuna, iş dünyasına yine sizler ulaştırıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomi basınının ayrı bir önemi var"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, bu ödül törenini 4. kez desteklemekten dolayı çok mutluluk duyduklarını belirterek, "Her sene olduğu gibi jüriye bizleri dahil ederek kendilerinden biriymiş gibi ailelerine kattılar. Çok renkli jüri toplantılarımızda bu ödülleri seçme şansı bulduk. Bunun için memnuniyet duyuyoruz." dedi.

İçinde bulunulan bu dönemde basının daha da önemli olduğunu aktaran Süel, basının ülkenin barometresi, önemli bir sinyali olduğunu, ekonomi basının da ayrı bir önemi olduğunu kaydetti.

Süel, Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olduğunu ifade ederek, "Türkiye yatırım yapmak ve sürdürülebilir şekilde büyümek zorunda olan bir ülke. Ekonomi basınının yön gösterme faktörü çok önemli. Basınımızın güçlü olması, reel sektörün basının arkasında olması, daha aktif, güçlü şekilde ülke ekonomisinin önemli bir barometre rolünü göstermesi lazım. Ödül alanları tebrik ediyor, bu ailenin bir üyesi olmaktan mutluluk duyuyorum." şeklinde konuştu.

Ödüller için çok sayıda başvuru yapıldı

EGD Başkanı Celal Toprak ise EGD'nin bu yıl geleneksel aktivitelerini devam ettirdiğini belirterek, gelecek süreçte Küresel Isınma Kurultayı ile ilgili bir çalışmalarının olduğunu söyledi.

Toprak, "Ayrıca birkaç arkadaşımız son 10 yılda yapılan çalışmaları derlediğimiz bir kitapçık çalışması yapıyor. Bunun dışında da bilindiği üzere medya dijitale doğru kayıyor. Dijital medyanın meslektaşlarımıza getirdiği ve getireceği istikbale dönük, onların o noktada yetiştirilmesine dönük bir başka çalışmamız var. Önümüzdeki günlerde onu da sizlerle paylaşacağız. Bunun dışında klasik yaptığımız çalışmalarımız da devam edecek, yine değişik EGD buluşmalarını sürdüreceğiz." diye konuştu.

Çok sayıda kişinin ödüller için başvuru yaptığını kaydeden Toprak, yine çok sayıda ödül verilecek eser olduğunu ifade etti.

Toprak, şunları söyledi:

"Yönetim Kurulu olarak ödüllerin belirlenmesinde hiçbir dahlimiz olmuyor. Çok iyi bir jürimiz var. Asla taviz vermeden projeleri ve haberleri inceliyor. O jüriden geçip ödül almak çok önemli. EGD ailesine bir giren bir daha çıkamıyor. Mesela İTO Başkanı İbrahim Çağlar bunlardan biri. Bizim ailemizin bir üyesi. Geçmişte çok sayıda siyasetçimiz vardı. Tarkan Kadooğlu'nu yeni dahil ettik. İnşallah Erol Bey'i de bu süreçte göreceğiz bundan sonra."

Toprak, söz konusu ödül töreninin geleneksel hale gelmesi noktasında başta İTO olmak üzere diğer bütün sponsorlara teşekkür etti.

AA muhabiri Sümeyye Dalkılınç'a ödül

Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu etkinlikte, Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editörlüğü muhabirlerinden Sümeyye Dalkılınç, "Off-shore'un Türkiye'ye maliyeti 1,5 milyar lirayı bulabilir" başlıklı haberiyle Namık Ahıska Özel Ödülüne layık görüldü.

Diğer ödüller ise şöyle:

"Ekonomi Haberi (Yazılı Basın) - Ceyhun Kuburlu, Hürriyet

Ekonomi Haberi (Tv) - Sinem Yöndem, CNN Türk

Ekonomi Haberi (İnternet) - Emre Eser, Dunya.com

Ekonomi Programı (Radyo) - Zeliha Saraç, Alem Fm

Ekonomi Programı (Televizyon) - Berfu Güven, NTV

Yılın Araştırma Haberi (Yazılı Basın) - Burak Coşan, Hürriyet

Yerel Basın Ödülü (Yazılı Basın) - Akın Bodur, Ses Gazetesi

Söyleşi Röportaj (Yazılı Basın) - Merve Erdil, Hürriyet

Jüri Özel Ödülü - Kerim Ülker, Dünya

Köşe Yazarı - Jale Özgentürk, Hürriyet

Nezih Demirkent Özel Ödülü - Volkan Akı, Dünya

Namık Ahıska Özel Ödülü - Sümeyye Dalkılınç Anadolu Ajansı, Rahim Ak HT Gazete

Bülent Yardımcı Özel Ödülü - Meliha Okur, Yaban Tv

Esen Salihoğlu Özel Ödülü - İbrahim Acar, Sabah"

AA Finans Haberleri Editör Yardımcısı Arslan'a plaket

Aralarında Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editör Yardımcısı ve EGD Başkan Yardımcısı Hasan Arslan'ın da bulunduğu EGD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'ni belirleyen jüri üyelerine plaket takdim edildi. Jüri üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Hasan Arslan, Hasan Eriş, Hakan Güldağ, Vahap Munyar, Şeref Oğuz, Ruhi Sanyer, Serpil Yılmaz, Oya Yalıman, Aslı Şafak, Faruk Erdem, Fikret Çengel, Hayri Çetinkaya, Ahmet Çelik, İbrahim Acar, Talip Yılmaz, Recep Erçin, Recep Yaşar, Ali Çağatay, Fikri Türkel, İbrahim Çağlar, Tarkan Kadooğlu, Murat Akyüz, Hasan Süel, Celal Toprak, İdriz Çokal."