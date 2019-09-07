El ele görüntülendiler, ilk sözü ''Eşim üzülmesin yeter'' oldu

Üç aylıkken düşük sebebiyle bebeklerini kaybeden Murat Yıldırım ile eşi Imane Elbani, önceki gün Nişantaşı'nda bir hastanede görüntülendi.

Milliyet gazetesinden Seçkin Şenvardar'ın haberine göre yakışıklı oyuncu, "Benim için en önemli şey eşimin üzülmemesi" dedi.

"Yeniden baba olmak için çaba gösterecek misiniz?" sorusuna Yıldırım, "Tabii ki, her zaman" yanıtını verdi.

Rol alacağı dizideki yeni partneri hakkında ise Murat Yıldırım, "Bu yapımcının istihkakinda olan bir durum, onlar nasıl isterse öyle olur. Ben sadece kendi işimi iyi şekilde yaparım" dedi.