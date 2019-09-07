  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 07 Eylül 2019 15:37

El ele görüntülendiler, ilk sözü ''Eşim üzülmesin yeter'' oldu

Kısa bir süre önce bebeklerini kaybeden Murat Yıldırım ile eşi Imane Elbani özel bir hastanenin girişinde gazeteciler tarafından görüntülendi.

El ele görüntülendiler, ilk sözü ''Eşim üzülmesin yeter'' oldu
A+ A-

Üç aylıkken düşük sebebiyle bebeklerini kaybeden Murat Yıldırım ile eşi Imane Elbani, önceki gün Nişantaşı'nda bir hastanede görüntülendi.

Milliyet gazetesinden Seçkin Şenvardar'ın haberine göre yakışıklı oyuncu, "Benim için en önemli şey eşimin üzülmemesi" dedi.

"Yeniden baba olmak için çaba gösterecek misiniz?" sorusuna Yıldırım, "Tabii ki, her zaman" yanıtını verdi.

Rol alacağı dizideki yeni partneri hakkında ise Murat Yıldırım, "Bu yapımcının istihkakinda olan bir durum, onlar nasıl isterse öyle olur. Ben sadece kendi işimi iyi şekilde yaparım" dedi.

Milliyet

murat yıldırım , Imane Elbani
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM