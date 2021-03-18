Show TV'nin Cuma günleri yayınlanan reyting rekortmeni dizisi Ramo'nun kısa süre önce kadrosuna katılan başarılı oyuncusu Emre Kınay'dan kötü haber geldi. Kınay da koronavirüse yakalandı.

Son zamanlarda hızla yayılan koronavirüs dizi setlerini de vurdu. Yasak Elma, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi derken şimdi de Ramo dizi setinden kötü haber geldi.

Koronavirüs vakaları bazı dizilerde ara verilmesine de sebep oldu.

Ramo'da başarılı oyuncu Emre Kınay da koronavirüse yakalandı. Kınay testi pozitif çıkınca apar topar evde karantinaya girdi. Ünlü oyuncunun vücüdundaki ağrılar nedeniyle zor günler geçirdiği öğrenildi.

Emre Kınay kimdir?

Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Remziye Kınay ve babası tiyatrocuydu. Besteci Erdem Kınay'ın ağabeyidir. İlk, orta, lise eğitimimi İstanbul Küçükçekmece'de tamamladı.

1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve kaydoldu. 1995 yılında konservatuvardan mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladığı yüksek lisans eğitimimi de tez safhasında durdurmuş bulunmaktadır.