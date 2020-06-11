Emre Kınay'ın olaylı gecesi! Sinirden deliye döndü

Oyuncu Emre Kınay, dün akşam yakın arkadaşları ve sevgilisiyle Cihangir'deki bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Lavabodan dönen sevgilisinin düştüğünü gören Kınay, hızla masadan kalkarak sevgilisini teselli etti. O anlarda görüntülendiğini fark eden oyuncu, bir anda sinirden deliye döndü.

KÜFÜR VE HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Uçankuş'ta yer alan habere göre: Sevgilisiyle olduğu esnada dışarıda kayıt yapan basın mensuplarını gören Emre Kınay, sinirlenip bağırmaya başladı. Alkollü olduğu iddia edilen oyuncu, konuşmakta güçlük çekerken küfür ve hakaretler savurdu. Bir muhabirinin "saat 12'yi geçti hala mekandasınız" sorusu karşısında sinirlerine hakim olamayan Emre Kınay, "Sana mı soracağım?" diyerek bağırmaya devam etti.

BASIN MENSUPLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Basın mensubuna "Polis çağır" diye bağıran Emre Kınay'ı yanındaki 4 arkadaşı da sakinleştirmekte güçlük çekti. İlerleyen dakikalarda gelen polis ekipleri mekanda incelemelerde bulundu. Daha sonra Emre Kınay ve sevgilisi mekandan iki ayrı taksiyle ayrıldı. Karaköy'deki polis merkezine giden Emre Kınay kendisini görüntülemeye çalışan medya mensuplarından şikayetçi oldu.