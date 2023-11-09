  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Engin Polat'ın annesinden Deniz Akkaya'ya sert yanıt

Engin Polat'ın annesinden Deniz Akkaya'ya sert yanıt

Engin Polat'ın annesinden Deniz Akkaya'ya sert yanıt
Güncelleme:

Deniz Akkaya sosyal medyada yayılan Dilan Polat'ın eski bir videosunu paylaşarak eleştirileride bulunurken Akkaya'ya yanıt gecikmedi.

Dilan Polat'ın eski paylaşımları sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Dilan Polat'ın oğluyla bazı paylaşımları yeniden gündeme geldi ve Deniz Akkaya sert ifadeler kullandı.

“Maşallah nasıl güzel bir gelecek bekliyor bizi, bunların doğurduğu beslediği çocuklardan” diyen Deniz Akkaya’ya yanıt ise Şükran Polat'tan geldi.

Engin Polat'ın annesinden Deniz Akkaya'ya sert yanıt - Resim : 1

"Deniz Akkaya sen ve senin gibileri çok iyi biliyoruz" diyerek sözlerine başlayan Engin Polat'ın annesi paylaşımın devamında "Zamanında komedyenleri çok iyi tanıdığından şimdi isimlerini yazamıyorum o kadar çok ki neyse şimdi komedinin peşindesin sen. Küçücük çocuğun üzerinden hangi primi kasmaya çalışıyorsun. Nasıl sevgisiz bu yaşa geldiysen artık... Zamanında kendi çocuğunun bikinili fotoğraflarını paylaşarak eski kocanla davalık olmuş bir annesin sen" dedi.

Hızını alamayan Şükran Polat devamında da "Sen git o yamuk suratını düzelt estetiğin gelmiş senin" diyerek sert ifadeler kullandı.

Etiketler Deniz Akkaya dilan polat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Otomotiv devi Mazda, Türkiye'de satışlarını durdurdu
Bunu da gördük: Bozuk para getirene ekmek bedava!
Asrın felaketinin 275. gününde enkaz altından ceset çıktı
Çocuğa istismarı öğretmeni ortaya çıkardı
Gazeteci Özlem Gürses'e canlı yayında iğrenç taciz
Şükran Ovalı'nın bu fotoğraflarını gören ''neden giyinmedin'' dedi
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı
Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncunun evli erkek açıklaması gündem oldu
2024'te asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 10'luk refah payı iddiası