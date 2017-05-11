Bakan açıkladı: Köprülerde çift yönlü ücret mi alınacak ?
Bakan açıkladı: Köprülerde çift yönlü ücret mi alınacak ?
Memurluk hayalleri kuranlara müjde ! Bin 545 memur aranıyor...
Memurluk hayalleri kuranlara müjde ! Bin 545 memur aranıyor...
Acı haberi TSK verdi: 1 evladımız şehit düştü
Acı haberi TSK verdi: 1 evladımız şehit düştü
Binlerce adayın beklediği PÖH sonuçları açıklandı
Binlerce adayın beklediği PÖH sonuçları açıklandı
Bu nasıl kıyafet ? Sokakta bu kıyafetle rezil oldu !
Bu nasıl kıyafet ? Sokakta bu kıyafetle rezil oldu !
Kredi kartı sahipleri dikkat ! Harcama yapmadan önce...
Kredi kartı sahipleri dikkat ! Harcama yapmadan önce...
Taksilerde yeni dönem başlıyor ! Zorunlu olacak...
Taksilerde yeni dönem başlıyor ! Zorunlu olacak...
Altın bugün son 8 ayın rekorunu kırdı !
Altın bugün son 8 ayın rekorunu kırdı !
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 11 Mayıs 2017 11:32

Eser Yenenler villasını gece kulübüne çevirmiş

Eser Yenenler'in parti verdiği villasıyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Eser Yenenler villasını gece kulübüne çevirmiş
A+ A-

Geçen hafta çarşamba gecesi yaşanan olayın yankıları devam ederken Levent'teki villanın ev sahibi Eser Yenenler bir açıklama yapmış ve "Yuva yıkan kadın gibi oldum. Kimse kimseye ihanet etmedi. Villa da kiralık" demişti. Eser Yenenler'in kiralık dediği Levent Levazım'daki villayla ilgili ortaya çıkan detay ise herkesi şaşırttı. Duymayan Kalmasın'ın haberine göre ünlü komedyenin önceki yıl evinin alt katını gece kulübü haline getirdiği ortaya çıktı. Evin bodrum katına özel ses ve ışık sistemi yaptıran Yenenler, ayrıca bir çalışanın hizmet verdiği içki standı, DJ seti ve tıpkı barlardaki gibi müşterilerin oturduğu masalar yaptırdı. Böylece villaya davet edilen ve Bodrum kata inenler kendisini ev ortamında değil, gece kulübünde gibi hissediyor. Genellikle DJ setinin başında durup davetlilerine müzikler çalan Eser Yenenler, sabahın ilk ışıklarına kadar süren gece eğlencesi bitiminde de evde kalmak isteyen arkadaşlarının üst kattaki odalarına kullanmasına izin veriyor. Eve gelenler içeriden cep telefonuyla görüntü ve bilgi paylaşmamaya özen gösteriyor.

Eser Yenenler sessizliğini bozduEser Yenenler sessizliğini bozdu

murat boz , eser yenenler